(ANSA) – ZAGABRIA, 6 GEN – L’asso austriaco Marcel Hirscher ha vinto in 1.48.64 lo slalom speciale di Zagabria: e’ la vittoria n. 64 in carriera, la 30/a in speciale. Secondo il francese Alexis Pinturault in 1.42.94 e terzo l’altro austriaco Manuel Feller in 1.49.26. Italia modesta su una pista considerata amica visti i successi del passato di Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg. Proprio Moelgg e’ finito fuori nella seconda manche e cosi’ miglior azzurro e’ stato il trentino Stefano Gross ma solo 10/o in 1.50.61 e che era 29/o dopo la prima manche. Poi ci sono Riccardo Tonetti 12/a in 1.50.73 e Giuliano Razzoli 19/o in 1.51.50. La coppa del mondo uomini passa ora in Svizzera, ad Adelboden, dove sabato e’ in programma il classico gigante e domenica lo slalom speciale. Le ragazze sono invece in Austria per lo slalom speciale notturno di martedi’ sera a Flachau.