(ANSA) – PARMA, 6 GEN – I sudafricani del Toyota Cheetahs hanno battuto le Zebre per 27-12 (12-12) in una partita del Guinness Pro 14 di rugby (ex Lega Celtica), giocata allo stadio Lanfranchi di Parma. Per i bianconeri mete di Padovani e Bisegni e una trasformazione di Canna.