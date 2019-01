(ANSA) – ROMA, 6 GEN – Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino da Dubai, dove ha ricevuto i premi ‘Globe Soccer’, e immediatamente ha ricominciato ad allenarsi. Lo stesso fuoriclasse portoghese ha postato su Instagram le immagini se stesso in palestra assieme al figlio Cristianinho, che corre sul tapis roulant, e alla compagna Giorgina, intenta invece al lavoro sulla pedana vibrante. Prossimo impegno di CR7 con la Juve sarà la partita del 12 sera per gli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna, poi i bianconeri voleranno in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana da giocarsi contro il Milan mercoledì 16.