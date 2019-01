(ANSA) – MARCIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 6 GEN – Sono sette i denunciati per l’organizzazione del rave party di Capodanno, evento non autorizzato, nei pressi di Marciano della Chiana (Arezzo). I denunciati sono stati individuati dai carabinieri tra circa 450 partecipanti al rave identificati, e risultano residenti in provincia di Roma. Per loro i carabinieri ipotizzano l’accusa di occupazione abusiva di una ex azienda. La festa di fine anno era stata promossa tramite i social network e ha visto la partecipazione di soggetti arrivati da tutta Italia. Tra i 450 partecipanti identificati molti non hanno preso parte effettivamente alla festa perché scoraggiati dalle forze dell’ordine, intervenute durante lo svolgimento del rave con posti di controllo intorno all’area.