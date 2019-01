(ANSA) – ROMA, 6 GEN – Subito una sorpresa in Coppa d’Asia, con i campioni in carica dell’Australia sconfitti all’esordio dalla Giordania per 1-0: ha deciso il match il gol di Bani Yaseen al 26′. I ‘Socceroos’ sono inseriti nel Gruppo B insieme a Siria e Palestina. Nel gruppo A (che comprende anche gli Emirati Arabi allenati da Alberto Zaccheroni, ieri 1-1 col Bahrein), vittoria netta dell’India sulla Thailandia per 4-1.