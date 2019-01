(ANSA) – ROMA, 6 GEN – Finisce 1-1 il big match della 18ma giornata di Liga tra Siviglia e Atletico Madrid, rispettivamente terza e seconda in classifica alle spalle della capilista Barcellona che giocherà stasera. Al ‘Sanchez Pizjuan’ a fissare il risultato sono i gol di Ben Yedder (37′ pt) e Griezmann (45′ pt) che lasciano tutto invariato alle spalle dei blaugrana che per comandano con 37 punti: gli uomini del ‘cholo’ Simeone salgono a 35, gli andalusi seguono a 33, ma stasera Messi e compagni, in trasferta sul campo del Getafe, possono allungare.