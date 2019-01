(ANSA) – REGGIO EMILIA, 6 GEN – Una bambina di 10 anni è stata soccorsa nel pomeriggio dai carabinieri sciatori della stazione di Collagna, per una caduta nel comprensorio di Cerreto Laghi, nell’Appennino reggiano. La piccola è stata portata in elicottero all’ospedale di Parma con alcune fratture, ma non è in pericolo di vita. L’intervento è delle 16. I militari impegnati nello specifico servizio sono andati sulla ‘pista 1’ del comprensorio insieme alla Croce Rossa. Al momento non si ravvisano responsabilità di altre persone per la caduta. (ANSA).