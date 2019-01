(ANSA) – ROMA, 6 GEN – Comincia nel peggiore dei modi il nuovo anno per il Real Madrid che pure aveva chiuso il 2018 col trionfo nel Mondiale per club. Nella prima del 2019 al ‘Santiago Bernabeu’ gli uomini di Solari sono stati sconfitti 2-0 dalla Real Sociedad, grazie alle reti di Willian Josè (al 3′ pt su rigore) e Pardo (83′). Il Real può recriminare per due rigori evidenti negati, un palo, l’espulsione di Luca Vazquez e le parate da campione del portiere Rulli. Una sconfitta pesante che vede adesso ancora più lontano il vertice della classifica: il Real resta a 30 punti contro i 37 del Barcellona (che gioca stasera sul terreno del Getafe e può allungare a +10), i 35 dell’Atletico e i 33 del Siviglia. Davanti alle merengue, al momento fuori dalla zona Champions, c’è anche l’Alaves con 31.