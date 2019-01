(ANSA) – SIENA, 6 GEN – I coltelli, quello utilizzato dalla ragazza 16enne per uccidere nel Senese il coinquilino, un marocchino di 63 anni, e quello con cui lo stesso uomo aveva tentato di minacciarla per poi violentarla, saranno inviati ai carabinieri del Ris di Roma per altri accertamenti. Oltre ai coltelli vanno dal Ris anche i vestiti che la minorenne mise subito in lavatrice dopo l’omicidio per pulirli dalle tracce di sangue. Questi sono alcuni sviluppi delle indagini che vanno a delineare i dettagli di quanto accaduto in una casa presso una fornace a Castelnuovo Scalo (Siena). Per gli inquirenti, il 63enne potrebbe aver maturato l’intenzione di un approccio sessuale con la minorenne già un’ora prima dell’accaduto, cioè quando l’uomo avrebbe incontrato la madre della ragazza al supermercato decidendo quindi di tornare a casa per approfittare dell’assenza dell’adulta. Un tassello che contribuisce a completare il quadro della vicenda.