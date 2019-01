(ANSA) – L’AVANA, 7 GEN – José Ramón Fernández, ex generale considerato un ‘Eroe della Repubblica di Cuba’ è morto ieri a L’Avana all’età di 95 anni. Lo riferisce l’agenzia di stampa Prensa Latina. Conosciuto dal popolo cubano come il ‘Gallego Fernández’, ricoprì nel corso della sua lunga carriera militare e politica diverse responsabilità nelle Forze armate rivoluzionarie, nello Stato e nel governo (fu vicepresidente del Consiglio dei ministri) cubani, ed anche nel Comitato olimpico dell’isola caraibica. Dopo il trionfo della Rivoluzione, sostiene in prima pagina il quotidiano Granma, “Fernández partecipò alle ultime operazioni militari e si distinse nella direzione dei vittoriosi combattimenti nella Playa Girón (Baia dei Porci), agli ordini del Comandante in capo Fidel Castro”. Nel marzo 2012 l’allora presidente Raul Castro sostituì Fernández alla vice presidenza del Consiglio con il più giovane Miguel Diaz-Canel, oggi presidente della repubblica. Nella mattinata di domani le sue ceneri saranno esposte nel Pantheon dei Veterani della ‘Necrópolis di Colón’, dove resteranno fino a quando saranno trasferite nel Mausoleo del ‘II Fronte orientale Frank País’. (ANSA).