(ANSA) – ROMA, 7 GEN – I militari hanno preso il potere in Gabon, dove la famiglia del leader malato Ali Bongo Ondimba ‘regnava’ da 50 anni. Lo ha annunciato l’esercito, secondo quanto riporta la Bbc online. Il golpe, hanno detto i militari, servirà “a ripristinare la democrazia”. I soldati hanno preso il controllo della stazione radio nazionale nelle prime ore di oggi ed hanno letto un breve comunicato annunciando la costituzione di un Consiglio nazionale per la restaurazione. La Bbc riporta che carri armati e veicoli armati circolano sulle strade di Libreville, la capitale, in queste ore. Il presidente era stato eletto nel 2009 e lo scorso ottobre, dopo essere stato colpito da un ictus, era andato in Marocco per farsi curare: nel suo discorso di fine anno aveva rassicurato le popolazione sul suo stato di salute, ma i militari hanno definito il messaggio “uno spettacolo pietoso” e un “tentativo incessante di aggrapparsi al potere”.