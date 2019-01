(ANSA) – ROMA, 07 GEN – Xander Schauffele vince il Sentry Tournament of Champions e conquista il 4/o titolo in carriera sul PGA Tour. Cambia ancora la leadership mondiale, con Justin Rose che senza giocare scavalca Brooks Koepka e torna numero 1. Rimonta show alle Hawaii per Schauffele che chiude il torneo in 269 (-23) superando Woodland. “Sono senza parole – le dichiarazioni dell’americano -, ancora non riesco a crederci. E’ stata una giornata pazzesca e questa è di gran lunga la manche migliore che abbia mai giocato”. Il 25enne di La Jolla con un parziale show di 62 (-11) ha eguagliato il record del percorso mettendo a segno 8 birdie e 2 eagle, ‘macchiati’ da 1 solo bogey. Schauffele sale al comando della FedEx Cup e guadagna il 6/o posto nella classifica mondiale. A Kapalua 3/a piazza per Justin Thomas (274, -18), 4/a per Dustin Johnson (campione uscente), Rory McIlroy (crollato nell’ultimo giro) e Marc Leishman (277, -15). Solo 24/o Koepka (288, -4), con Francesco Molinari 27/o (291, -1).