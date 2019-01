(ANSA) – BANGKOK, 7 GEN – La polizia Thailandese ha reso noto che non permetterà che la 18enne saudita Rahaf Mohammed al-Qunun, in fuga poiché teme di essere uccisa dalla sua famiglia, sia portata in alcun Paese contro la sua volontà. Il capo dei servizi di polizia competenti per l’immigrazione, Surachate Hakparn, ha detto nel corso di una conferenza stampa nell’aeroporto internazionale di Bangkok che la giovane potrà vedere i funzionari dell’ufficio rifugiati dell’Onu oggi pomeriggio.