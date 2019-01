(ANSA) – ROMA, 7 GEN – Esordio positivo per Matteo Berrettini nel torneo Atp 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, uno dei due appuntamenti in vista degli Open d’Australia. Il 22enne romano, numero 52 del ranking mondiale, ha sconfitto 6-3 6-4, in un’ora ed undici minuti, lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 79 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Prossimo avversario il vincente del match tra l’altro americano Steve Johnson e l’argentino Leonardo Mayer. Esordiranno invece direttamente al secondo turno Fabio Fognini, numero 13 del ranking mondiale (alla prima del nuovo anno), e Marco Cecchinato, fresco della 18/a posizione) rispettivamente seconda e terza testa di serie.