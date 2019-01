(ANSA) – ROMA, 7 GEN – C’è voluto più di un tempo agli L.A. Clippers per entrare in partita, ma una volta che lo hanno fatto non si sono più voltati indietro chiudendo il conto contro gli Orlando Magic 106-96. Grazie ai 28 punti di Tobias Harris e i 17 di Lou Williams, la squadra di Doc Rivers si è scrollata di dosso un primo tempo passato quasi tutto con una doppia cifra di svantaggio, toccando anche il 15- Poi nella ripresa un parziale di 17-2 da parte dei padroni di casa ha messo a posto le cose per i compagni di Danilo Gallinari, incappato in una brutta mattinata al tiro (5/16 dal campo, 2/10 da tre) e poco produttivo dalla lunetta (1/1) ma comunque in doppia cifra a quota 13, gli stessi segnati da Shai Gilgeous-Alexander. Con LeBron ancora in infermeria i Lakers faticano parecchio anche a Minneapolis e si fanno dominare dai Timberwolves (Gialloviola a picco 108-86).