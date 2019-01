(ANSA) – ROMA, 7 GEN – “Gilet gialli, non mollate!”. E’ l’incipit di un post di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle. “Il MoVimento 5 Stelle è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno. Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze durante le manifestazioni, ma sappiamo bene che il vostro movimento è pacifico. Possiamo mettere a vostra disposizione alcune funzioni del nostro sistema operativo per la democrazia diretta, Rousseau”.