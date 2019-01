(ANSA) – LONDRA, 7 GEN – Prove generali di ‘no deal’ in Gran Bretagna: un convoglio di tir è impegnato nella simulazione di un mega ingorgo nel sud dell’Inghilterra, lungo un percorso di circa 40 km fra il porto di Dover, sulla Manica, e la base aerea in disuso di Manston, nel Kent. Si tratta del primo di 2 test analoghi organizzati su input governativo per valutare la capacità di risposta a una potenziale emergenza traffico legata all’ipotesi di una Brexit senz’accordo, possibile in caso di mancata ratifica del parlamento di Westminster dell’accordo di divorzio dall’Ue raggiunto dalla premier Theresa May con Bruxelles. Uno sbocco destinato nel caso a ripercuotersi sui controlli doganali e a provocare rallentamenti e code che secondo alcune previsioni potrebbero superare i 45 km in direzione di Dover e di altri porti inglesi. La prova di oggi ha coinvolto in totale una novantina di camion. “E’ nostro dovere preparaci a tutte le eventualità, inclusa quella di un no deal”, ha sottolineato un portavoce del governo May alla Bbc.