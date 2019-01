(ANSA) – ISLAMABAD, 7 GEN – Almeno 595 morti e 1.030 feriti: è il bilancio 2018 delle attività terroristiche in Pakistan, secondo quanto emerge dal rapporto annuale del think-tank di Islamabad Pakistan Institute for Peace Studies (PIPS). Nel corso dell’anno gli attacchi sono stati 262, il 29% in meno rispetto al 2017. Rispetto al totale, almeno 171 attacchi sono stati realizzati dal gruppo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) e da sue fazioni per un totale di 449 morti.