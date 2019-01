(ANSA) – ROMA, 7 GEN – Un uomo è stato calpestato e ucciso da un elefante nello Sri Lanka mentre cercava di ipnotizzare il pachiderma. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la tragedia – ripresa in un video – è avvenuta a Kataragama, vicino al parco nazionale di Yala, nel sud del Paese. Nel video si vede l’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, mentre si avvicina all’elefante e alza un mano per richiamare la sua attenzione e ipnotizzarlo. Per tutta risposta il pachiderma lo carica e quando l’uomo cade a terra si accanisce contro di lui e lo calpesta a morte mentre nel sottofondo si sentono le grida dei presenti.