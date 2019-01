MILANO. – Un ‘esercito’ di 350 piccole imprese prova a resistere all’invasione dei giocattoli dalla Cina: è la fotografia scattata per questa festa dell’Epifania e della Befana da Confartigianato, secondo la quale in Italia le Pmi del settore generano occupazione per oltre 1.600 addetti (il 61% del totale del comparto) e realizzano un fatturato di 409 milioni.

L’Italia esporta nel mondo giocattoli per un valore di 369 milioni, ma sul mercato interno deve affrontare la fortissima concorrenza dalla Cina, da dove proviene quasi il 48% delle nostre importazioni di giocattoli. La ricerca di Confartigianato, che si basa su dati Eurostat, mette in evidenza una crescita del 41%, negli ultimi dieci anni, dell’import nell’Unione europea di prodotti realizzati in Paesi extra Ue.

Complessivamente lo scorso anno i 28 Stati dell’Ue hanno acquistato giocattoli dal resto del mondo per un valore di 7,4 miliardi e ne hanno esportati solo per 1,4 miliardi. Per l’Italia le importazioni dai paesi extra Ue hanno toccato quota 507 milioni, a fronte di un export poco superiore ai 75 milioni.

Tra i Paesi che apprezzano maggiormente i prodotti ‘made in Italy’ vi sono Francia (19% del nostro export), Germania (14%) e Spagna (9%). Fuori dall’Ue i principali mercati per i giocattoli italiani sono Stati Uniti (2,8% delle esportazioni dalla penisola), Messico (2,7%), Russia (2,5%) e Svizzera (1,8%).

Confartigianato raccomanda di “fare attenzione alla sicurezza dei prodotti comprati per i regali ai bambini” e consiglia ai consumatori di “prestare particolare attenzione agli oggetti venduti a basso costo, di controllare sempre le etichette che devono indicare la provenienza e la composizione del prodotto, le istruzioni per l’uso, la conformità alle norme europee di sicurezza”.