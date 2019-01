(ANSA) – ROMA, 07 GEN – “Siamo stati invitati, abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare, la Figc sa come agire e come muoversi, ascolteremo quello che ci dirà il ministro”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine dell’incontro in Federcalcio con le componenti federali in vista del tavolo tecnico con il Viminale convocato per il pomeriggio dal ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla violenza e il razzismo nel calcio.