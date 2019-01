CARACAS- Nicolás Maduro recordó que el presidente de Venezuela lo escoge el pueblo a través de los votos, no la oligarquía colombiana que pretende de manera abrupta nombrar al mandatario de la República y recalcó, que está preparado para asumir y cumplir la voluntad del pueblo que lo reeligió.

A la par que denunció que Juan Guaidó, recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional es un agente del gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, advirtió que la Asamblea Nacional en desacato, no tiene límites en sus fechorías, pues entregar la soberanía del mar territorial venezolano a Guyana no tiene nombre. “Lo que ha hecho este grupo autodenominado AN no tiene límite (…), o mejor dicho, tendría una sola calificación, traición a la Patria”.

Referente al Grupo de Lima, indicó que no deben inmiscuirse en los asuntos internos del país y agregó que no tiene razón de meterse en los asuntos venezolanos, pues los problemas son distintos y los de cada país los debe resolver su pueblo.

Maduro anunció que para el 10 y 11 de enero dará importantes anuncios económicos al país.