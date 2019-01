(ANSA) – RIMINI, 7 GEN – Ha scelto di essere espulso dall’Italia, come pena alternativa alla detenzione, ma il Marocco suo Paese d’origine, continua a negargli il visto temporaneo, necessario per il rimpatrio dei cittadini senza documenti. Protagonista della vicenda un cittadino marocchino di 30 anni detenuto a Rimini, dopo un trasferimento da Ferrara, per scontare una pena definitiva inferiore ai due anni a seguito di una serie di furti. L’uomo è in attesa di una risposta dal consolato del Marocco a Bologna, al quale da tempo si è rivolto. Per il detenuto – che racconta di aver scritto anche ai ministri dell’Interno, Matteo Salvini e della Giustizia, Alfredo Bonafede – la Polizia penitenziaria di Rimini in stretto contatto con gli uffici della Questura, sta tentando di trovare una soluzione per procedere all’espulsione, prima che a giugno venga rimesso in libertà come clandestino per termine della pena.(ANSA).