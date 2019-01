(ANSA) – ROMA, 7 GEN – Niente da fare per le Filippine di Sven Goran Eriksson che, all’esordio assoluto in una fase finale della Coppa d’Asia, hanno perso per 1-0 contro una delle squadre favorite per il successo finale, la Corea del Sud. La rete che ha deciso il match del gruppo C giocato all’Al Maktoum Stadium di Dubai è stata segnata da Hwang Ui-jo al 22′ st. Il secondo impegno delle Filippine sarà con la Cina, che oggi ha battuto il Kirghizistan: sarà quindi sfida tra Eriksson e Marcello Lippi.