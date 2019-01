(ANSA) – ANCONA, 7 GEN – Rischio paralisi delle pratiche della ricostruzione a causa del blocco dei rinnovi dei contratti di lavoro del personale presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione. A denunciarlo è l’assessore regionale alla Protezione civile delle Marche Angelo Sciapichetti. “Per mesi abbiamo chiesto il rinnovo dei contratti – spiega -, è stato tutto demandato alla Finanziaria che ci aspettavamo fosse prima di Natale e invece l’approvazione è arrivata il 30 dicembre. Tutto ciò ha reso impossibile la prosecuzione automatica delle convezioni e dei rapporti di lavoro in essere, comportando conseguentemente l’assenza al lavoro di 113 dipendenti (5 di questi rinunciatari pubblici) negli Uffici speciali per la ricostruzione. Pertanto – annuncia l’assessore – chiunque da domattina dovesse rivolgersi a questo servizio troverà soltanto 75 addetti (su 188 in totale attivi fino al 31 dicembre)”. Gli uffici sono impegnati per riavviare i contratti. “Fintecna e Invitalia – prosegue Scipichetti – non hanno potuto rinnovare i 63 contratti di lavoro del personale a termine, in tempo utile per la ripresa dell’ufficio il 7 gennaio, ma confidiamo comunque in una rapida stipula dei contratti. A questi si aggiungono quattro contratti della Agenzia per la coesione territoriale”. “La Regione Marche – aggiunge – non ha potuto tra tutto stipulare 41 contratti di rinnovo per la somministrazione di lavoro a tempo determinato scaduti il 31 dicembre, ma gli uffici competenti sono impegnati per il riavvio: questo perché la Regione ha stipulato una gara europea per l’affidamento del servizio prevedendo una opzione di rinnovo a ricorrere dal 14 gennaio. Ci dispiace che il Governo non ci abbia ascoltati quando abbiamo chiesto la proroga dei contratti Usr a settembre. Ci auguriamo che tale personale, qualificato e da tempo formato per l’attività in questione, possa tornare immediatamente al lavoro per garantire il servizio a tutti i cittadini interessati”, conclude Sciapichetti.