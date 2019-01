(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 7 GEN – “Gli agricoltori e gli allevatori delle zone terremotate hanno ragione nel lamentarsi del fatto che nel nostro Paese si gestiscono benissimo le fasi dell’emergenza, ma non quelle della ricostruzione. Dobbiamo diminuire il livello di burocrazia e permettere agli imprenditori di tornare a fare impresa”. È quanto ha detto il ministro all’Agricoltura e al turismo, Gian Marco Centinaio, oggi pomeriggio a Norcia, durante la visita ad alcuni imprenditori agricoli colpiti dagli eventi sismici del 2016. “Dopo questo tour nelle quattro regioni interessate dal terremoto – ha aggiunto – l’obiettivo è di aprire un tavolo di lavoro tra tutti i soggetti che hanno responsabilità nella ricostruzione, tra cui il sottoscritto, i sottosegretari e gli assessori regionali all’agricoltura e al turismo che sono i miei interlocutori”. Accolto dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno e accompagnato nella visita agli agricoltori dall’assessore regionale Fernanda Cecchini, il ministro si è detto favorevole alla richiesta del sindaco di lavorare affinché queste zone vengano dichiarate “aree svantaggiate” così da permettere agli imprenditori di accedere a finanziamenti ad hoc per il rilancio delle proprie imprese. “Ditemi dove è il documento per avanzare questa richiesta e lo firmo subito”, ha detto Centinaio, aggiungendo: “Su questa battaglia li sosterrò fino alla fine”. (ANSA).