(ANSA) – FIRENZE, 7 GEN – “Serve più concretezza e lucidità negli ultimi metri, abbiamo buttato via partite in cui avremmo meritato di più ma stiamo lavorando anche su questo”. Lo ha detto il centrocampista Marco Benassi, nel secondo giorno di ritiro della Fiorentina a Malta, e rispondendo alla domanda sull’obiettivo di conquistare un posto in Europa League. “Veniamo da due giorni in cui stiamo lavorando tanto, ma ci vuole per mettere benzina nelle gambe perché non vogliamo sbagliare il prossimo appuntamento che per noi è importante”. Una squadra che si è rinforzata con l’arrivo dell’attaccante Luis Muriel dal Siviglia: “Se è più forte lo dirà il campo. Muriel è un grande acquisto, è in grande forma e ci darà una grossa mano”, ha concluso il centrocampista.