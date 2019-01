(ANSA) – PISA, 07 GEN – Centouno e cento anni sono stati festeggiati da Luigi Pasqui e Ilva Bolognesi, due anziani che vivono rispettivamente a Pisa e Rapolano Terme (Siena). Pasqui, ex maresciallo dell’Aeronautica ha festeggiato oggi il suo compleanno. Classe 1918, l’ultracentenario ha ricevuto la visita dei rappresentanti dell’amministrazione comunale pisana. L’uomo ha raccontato di essere un ex maresciallo dell’Aeronautica, in attività al tempo dei C119, i così detti ‘vagoni volanti’. Gli amministratori comunali gli hanno fatto gli auguri di buon compleanno a nome dell’amministrazione e di tutta la città. I festeggiamenti per Ilva Bolognesi, ospite della residenza per anziani ‘Villa Paradiso’ si sono svolti lo scorso sabato. La festa si è aperta con il parroco don Mario e la Messa di benedizione per augurare alla donna ‘cento di questi giorni’ e il proseguimento del suo percorso in salute e serenità. Poi, taglio della torta e intrattenimento musicale. Consegnato dall’amministrazione comunale un riconoscimento speciale.