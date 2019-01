(ANSA) – ROMA, 7 GEN – Il principe qatariota Nasser Al-Attiyah tra le auto e lo spagnolo Joan Barreda Bort tra le moto sono i vincitori della prima tappa della Dakar 2019, da Lima a Pisco, di 331 chilometri (solo 84 dei quali di speciale). Barreda Bort, in sella ad una Honda CRF 450 Rally, in 57’36”, ha preceduto di 1’34” il cileno Pablo Quintillana (Husqvarna) e di 2’52” lo statunitense Ricky Brabec (Honda). Migliore degli italiani l’imperiese Maurizio Gerini (Husqvarna), 37/o con un ritardo di 17’32” dal vincitore. Al-Attiyah, al volante di una Toyota, con il tempo di un’ora, 1′ e 41″, ha preceduto la Mini dello spagnolo Carlos Sainz (+1’59”), vincitore dello scorso anno. Terzo posto per il polacco Jakub Przygonski, anche lui su Mini.