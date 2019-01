ROMA. – Continua la polemica per le divise delle forze dell’ordine indossate dal ministro e vicepremier Matteo Salvini che, comunque, dice che continuerà a farlo. Ad avviso dell’Usb dei Vigili del fuoco – sindacato di base – Salvini le indossa senza titolo e cita il codice penale che punisce chiunque “abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”, ricordando che viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929″.

“Perché – chiede il sindacato – tanta voglia di indossare divise se poi non le si onorano con atti tangibili. Noi vigili del fuoco, amati da tutti, usciamo dalla Finanziaria senza un soldino e rimaniamo con un contratto che non ha nulla di normativo”.

“Sono orgoglioso di aver ricevuto in dono in questi mesi giacche, magliette, cappellini e distintivi dei Vigili del Fuoco e di tutte le Forze dell’Ordine, doni che ripago con il mio lavoro quotidiano, con il rispetto e con provvedimenti concreti, come il piano di assunzioni straordinarie di 8000 uomini e donne in divisa nei prossimi mesi”, ha replicato Salvini. “Indosso con orgoglio – ha detto il ministro degli Interni – questi regali per dimostrare la gratitudine mia e di tutti gli italiani per il lavoro delle Forze dell’Ordine, e continuerò a farlo”.

Per il sindacato autonomo Conapo, il problema non sono le divise ma gli aumenti che non arrivano. “Che un ministro dell’Interno indossi parti della divisa dei vigili del fuoco per noi non è cosa negativa, anzi dimostra attenzione. Quello di cui ci si deve preoccupare – afferma Antonio Brissi, segretario del Conapo – è se quel ministro si adopera per risolvere la grave situazione dei vigili del fuoco, sia dal punto di vista degli organici che delle retribuzioni e pensioni, le peggiori tra tutti i corpi”.

“Quanto alle assunzioni – conclude Brizzi – promuoviamo il ministro che nella manovra ha messo il potenziamento di 1500 vigili del fuoco ma quanto alle retribuzioni, la questione è irrisolta, con il nuovo governo è peggiorata”.