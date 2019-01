SALA CONSILINA (SALERNO). – A Sala Consilina è caccia al vincitore del tagliando da 5 milioni di euro della Lotteria Italia che si è aggiudicato il primo premio. Ma è tutta la Campania ad essere premiata con un probabile record: i tre tagliandi con le maggiori vincite sono stati venduti tutti in regione (nell’ordine, dopo Sala Consilina, a Napoli e Pompei): un montepremi che, contando anche i premi minori, arriva a 9,6 milioni di euro su un totale complessivo di 16 milioni.

Tanta l’emozione nel bar dell’area di servizio di Sala Consilina Est dell’autostrada A2 del Mediterraneo, dove è stato venduto il ticket da cinque milioni. I dipendenti dell’Autogrill non si sbilanciano sulla possibile identità del superfortunato acquirente, né potrebbero farlo visto il continuo viavai di automobilisti in questa area di servizio. “Sono altissime le probabilità – afferma Sergio Annunziata gestore del distributore carburanti nell’area di servizio – che il tagliando vincente non sia stato acquistato da una persona di Sala Consilina. In ogni caso speriamo che il vincitore sia una persona che ne abbia davvero bisogno”.

Non è la prima volta che l’area di servizio di Sala Consilina distribuisce vincite. Qualche anno fa la fortuna baciò un camionista albanese che vinse circa 200mila euro acquistando un biglietto della lotteria Caccia al Tesoro. Ma la dea bendata non si è fermata a Sala Consilina, mostrandosi particolarmente benevola con tutta la Campania, con il secondo e il terzo biglietto vincente venduti a Napoli e a Pompei.

Nel capoluogo campano il biglietto da due milioni e mezzo di euro è stato venduto in un’edicola di piazza Principe Umberto. Anche qui non sono mancate scene di euforia. Unite alla speranza che il biglietto vincente sia finito tra le mani di una persona che vive nel problematico rione Vasto, molto vicino a Piazza Principe Umberto, magari in quelle di un bisognoso. Il gestore della fortunata edicola, Ciro Maniglia, spera che il vincitore si faccia sentire, anche se non è remota la possibilità che ad acquistare il ticket sia stato un turista.

Anche a Pompei entusiasmo alle stelle per il terzo premio da un milione e mezzo di euro. Venduto in un bar di via Roma, il tagliando fortunato potrebbe essere stato acquistato da un turista in visita al sito archeologico o da un fedele in pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine del Rosario.