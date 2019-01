(ANSA) – TRIESTE, 8 GEN – Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato alle 5.03 del mattino con epicentro a 3 km da Dutovlje in Slovenia, al confine con l’Italia, a una profondità – secondo la rilevazione della sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) – di 3 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Trieste, come riportano diversi utenti sui social. Al momento non si hanno segnalazioni di danni. (ANSA).