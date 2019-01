(ANSA) – ROMA, 8 GEN – “Questo è un decreto propaganda che scarica sui comuni, sui sindaci e sulle regioni i problemi quotidiani oltre che far perdere diritti e dignità alle persone”. Katiuscia Marini, Presidente della Regione Umbria, ai microfoni de ‘Il mattino di Radio 1’ si unisce alla protesta di comuni e regioni che hanno annunciato il ricorso alla Consulta nei confronti del Decreto Sicurezza firmato dal Ministro dell’Interno Salvini e precisa “Il governo dovrebbe ascoltare le obiezioni che le Regioni stanno ponendo. Noi, al pari del ministro Salvini abbiamo il dovere di far rispettare la Costituzione nel nostro Paese e riteniamo che questo decreto crei una situazione che genera anche pericolo sulla sicurezza sociale. Abbiamo nuclei familiari e persone che sono richiedenti asilo, dunque entrati regolarmente nel nostro paese, improvvisamente col decreto perdendo la residenza anagrafica non sappiamo più come dobbiamo intervenire, nel caso di bambini che sono a scuola dobbiamo garantire una serie di servizi, nel caso di cittadini che vivono sul nostro territorio li dobbiamo curare anche perché le cure non sono solo quelle in emergenza ma sono anche quelle che garantiscono protezione sociale alla comunità dalle vaccinazioni a malattie infettive di cui un singolo cittadino può essere portatore. Dunque ci sono aspetti della vita quotidiana che il ministro dell’Interno si dovrebbe occupare. Oltre a occuparsi di sicurezza dovrebbe occuparsi anche della tenuta sociale nei territori che è un presupposto della sicurezza e non se ne sta occupando”.