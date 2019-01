(ANSA) – ROMA, 8 GEN – Il tennista italiano Luca Vanni ha superato il primo turno delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2019, in programma dal prossimo 14 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. Il 33enne di Castel del Piano si è aggiudicato con un doppio 6-4 il derby tricolore contro Alessandro Giannessi. Subito fuori, invece, Salvatore Caruso, Gian Marco Moroni, Gianluigi Quinzi e Andrea Arnaboldi. Domani in campo gli altri 9 italiani in tabellone (erano in 15 al via: record): Lorenzo Sonego, prima testa di serie delle quali, Paolo Lorenzi, quarta testa di serie, Simone Bolelli, 25esima testa di serie, Stefano Travaglia 27esima testa di serie, Lorenzo Giustino, Federico Gaio, Filippo Baldi ed il derby tra Stefano Napolitano e Matteo Donati. (ANSA).