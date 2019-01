(ANSA) – ROMA, 8 GEN – Arjen Robben, 34 anni, a fine stagione come noto, chiuderà la propria esperienza nelle file del Bayern Monaco, che non gli rinnoverà il contratto. Il talentuoso attaccante, protagonista del Mondiale in Sudafrica nel 2010, ha anche pensato di lasciare il calcio giocato, sebbene su di lui piovano le offerte per la prossima stagione. “Sono orgoglioso e felice di questo interesse per me – le parole di Robben -. Siamo stati molto impegnati in queste settimane, specialmente lo è stato mio padre, che è anche il mio agente. Ma è bello sapere che i club sono interessati alle mie prestazioni. Per me, il futuro è aperto. Sto ancora aspettando, voglio aspettare e poi decidere”.