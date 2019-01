(ANSA) – BRESCIA, 08 GEN – La Procura di Brescia ha conferito l’incarico al dottor Dario Raniero di Verona, medico che in giornata eseguirà l’autopsia sui corpi di Marco e Cristian, due dei quattro neonati deceduti in una settimana nel reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili. Già eseguita lo scorso 31 dicembre invece l’autopsia sul corpo di Nicole, la prima vittima. Dopo l’esame, il pm Corinna Carrara firmerà il nullaosta per la sepoltura.