(ANSA) – ROMA, 8 GEN – Florentin Pogba, fratello maggiore dell’ex juventino Paul, sarà in prova all’Elche per una settimana. A seconda di come andrà il periodo, la squadra valenciana potrebbe ingaggiare il difensore guineano classe 1990 per i prossimi sei mesi. L’Elche milita nel campionato di Segunda Division, dove sta lottando per evitare la retrocessione. Florentin Pogba è rimasto senza squadra dopo avere lasciato i turchi del Genclerbirligi. Il fratello di Paul in precedenza aveva indossato la maglia del Saint Etienne, dopo essere cresciuto nella ‘cantera’ del Celta Vigo, sempre in Spagna.