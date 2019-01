(ANSA) – ROMA, 8 GEN – Il futuro a breve termine di Pepe, difensore portoghese ex Real Madrid, resta ancora in bilico. L’esperto giocatore, campione d’Europa nel 2016 con i lusitani in Francia, si è svinvolato dai turchi del Besiktas e adesso potrebbe accasarsi al Monaco, la squadra allenata da Thierry Henry, che milita nella Ligue 1. Non è tuttavia escluso un ritorno al Porto, nella terra d’origine, secondo quanto scrive O Jogo. Per il giornale il trasferimento viene dato per scontato. Non è comunque da scartare la pista inglese che porta in Premier, esattamente a Londra, dove Pepe potrebbe vestire la maglia dell’Arsenal allenato da Unai Emery.