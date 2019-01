(ANSA) – MILANO, 08 GEN – “Siamo fiduciosi nella giustizia e auspichiamo pene esemplari”. Così l’avvocato Alessandra Calabrò, che rappresenta come parte civile Niccolò Bettarini, il 20enne figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, aggredito lo scorso 1 luglio a calci, pugni e coltellate fuori da una discoteca a Milano, si è espressa alla vigilia dell’udienza di domani del processo abbreviato a carico di quattro giovani accusati di tentato omicidio. “L’integrazione istruttoria disposta dal giudice Guido Salvini ha aggravato il quadro accusatorio e fornito una ricostruzione molto dettagliata del violentissimo episodio relativo al tentato omicidio perpetrato nei confronti di Niccolò Bettarini”, ha spiegato il legale. Domani ci saranno gli interventi dei difensori degli arrestati, per i quali il pm Elio Ramondini ha chiesto condanne a 10 anni, e potrebbe arrivare la sentenza. Per il verdetto, però, potrebbe esserci anche un rinvio ad altra data.