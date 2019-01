(ANSA) – ROMA, 8 GEN – L’acquisto pregiato del mercato invernale, per l’Arsenal, potrebbe essere quello di James Rodriguez, classe 1991. Secondo il Daily Mirror, il club londinese punta a sostituire il fantasista tedesco Mesut Ozil, la cui esperienza nei ‘Gunners’ si è ormai esaurita, con il giocatore colombiano protagonista del Mondiale 2014 e attualmente in forza al Bayern Monaco. Sarebbe un bel colpo per l’allenatore spagnolo Unai Emery, che sta provando a risollevare le sorti dell’Arsenal, dopo la fine della lunga parabola di Arséne Wenger.