(ANSA) – MILANO, 8 GEN – Cristiano Ronaldo e massima attenzione al calcio femminile: sono queste le principali novità della nuova Collezione Panini ‘Calciatori 2018/19’, presentato nella sede della Lega Serie A, a Milano. Un album di 128 pagine in formato maxi con 734 figurine e una copertina che Cristiano Ronaldo, per la prima volta sulla copertina della collezione, che guida la corsa allo scudetto con altri 19 campioni, in rappresentanza delle altre squadre. Tante le novità di questa raccolta, a partire dai mini-statini sul retro delle figurine dei giocatori della Serie A, alla Nazionale Under 21 e alla Nazionale femminile. Proprio le donne sono tra le protagoniste dell’album: sono presenti infatti, oltre alle 15 figurine della Nazionale, anche 12 figurine dedicate alle squadre della Serie A femminile in una veste completamente nuova. Per quanto riguarda le squadre maschili, a ognuno dei 20 club sono dedicate quattro pagine.