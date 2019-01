(ANSA) – PARIGI, 8 GEN – Sono 5.339 i fermi scattati in Francia in meno di due mesi, a margine delle mobilitazioni dei gilet gialli cominciate il 17 novembre. E’ quanto scrive il quotidiano Le Monde, citando dati ottenuti in esclusiva dal ministero dell’Interno di Parigi. Un bilancio che include le ultime manifestazioni di sabato scorso 5 novembre a Parigi e in provincia. Sempre secondo lo stesso conteggio, su questi 5.339 fermi, circa 150 hanno poi scontato il carcere per le violenze inscenate a margine delle mobilitazioni, mentre la grande maggioranza è stata rilasciata senza particolari accuse.