(ANSA) – ROMA, 8 GEN – Pepe torna al Porto. Il difensore lusitano, che era in bilico fra la ‘sua’ ex squadra, il Monaco e l’Arsenal, si concede un tuffo nel passato dopo avere rescisso il contratto che lo legava ai turchi del Besiktas. Pepe, come ha annunciato il club biancoazzurro, si riaffaccia nello stadio Dragao quasi 12 anni dopo l’addio. L’ex difensore madridista, campione d’Europa nel 2016, giocherà nel Porto per i prossimi due anni e mezzo: il giocatore ha sempre dichiarato di voler tornare nel club dove militò fra il 2004 e il 2007. Il Porto sarà avversario della Roma negli ottavi di finale della Champions League.