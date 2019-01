(ANSA) – ROMA, 08 GEN – “Abbiamo finito il 2018 col piglio giusto, adesso servono più continuità e risultati positivi”. Al nuovo anno Alessandro Florenzi chiede una ripartenza forte per la Roma. I successi con Sassuolo e Parma prima della sosta hanno permesso di far calmare le acque dalle parti di Trigoria, ma il terzino sa bene che servirà ben altro nel 2019. “Sappiamo che possiamo e dobbiamo fare meglio -dice. Dobbiamo ritrovarci come gruppo”. Il primo impegno è lunedì sera all’Olimpico contro l’Entella. In palio i quarti di Coppa Italia, una competizione che “potrebbe essere veramente un obiettivo importante per la Roma” dice Florenzi, capitano fino al rientro di De Rossi, atteso per il doppio impegno col Porto in Champions. Quello con la massima competizione europea d’altronde, ricorda Florenzi, è un appuntamento che sta a cuore alla Roma. “Non dobbiamo levare i sogni dalla nostra testa, sarebbe veramente un sogno ripercorrere quanto fatto l’anno scorso e cercare ovviamente di migliorarsi anche se non sarà facile”.