(ANSA) – UDINE, 08 GEN – Stefano Okaka è un nuovo giocatore dell’Udinese. L’approdo in bianconero dell’attaccante è stata ufficializzata oggi dal club friulano che comunica di “averlo acquistato con la formula del prestito fino al 30 giugno 2019”. Okaka, vecchia conoscenza del calcio italiano, arriva dal Watford della famiglia Pozzo, con cui ha disputato gli ultimi due campionati e la prima parte di questa stagione. “Okaka è una prima punta forte fisicamente, bravo nel difendere palla e nel far salire la squadra. Stefano è forte nel gioco aereo all’interno dell’area di rigore”, ha detto il Responsabile dell’Area Tecnica Daniele Pradè. Il giocatore sarà presentato domani alle 13 in conferenza stampa.