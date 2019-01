(ANSAmed) – BELGRADO, 8 GEN – Il dialogo politico ad alto livello tra Belgrado e Pristina proseguirà solo fra i presidenti serbo e kosovaro, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci. Lo ha detto la portavoce Ue Maja Kocijancic in relazione alle prese di posizione della dirigenza del Kosovo, il cui parlamento ha nominato il mese scorso un nuovo team negoziale per il dialogo con la parte serba. Il team di negoziatori, ha detto la portavoce a Radio Europa Libera, è stato invitato per oggi a Bruxelles.”L’Ufficio Ue per le questioni di politica estera ha invitato per consultazioni oggi a Bruxelles la delegazione kosovara nominata dal parlamento di Pristina il 15 dicembre scorso”, e incaricata di condurre il negoziato. Tale delegazione, ha aggiunto, verrà ricevuta oggi dall’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini. “Le consultazioni sono l’occasione per parlare con i rappresentanti del Kosovo delle questioni relative alla normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado, nel dialogo facilitato dalla Ue”, ha affermato Kocijancic.