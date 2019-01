(ANSA) – FIRENZE, 08 GEN – “Muriel l’ho trovato molto positivo e molto entusiasta di essere con noi, è stato accolto bene e non c’erano dubbi. Sta bene fisicamente, anche se viene da 10 giorni di pausa perché in Spagna il campionato è finito il 22 dicembre. Non è stato impiegato molto a livello di minutaggio a Siviglia e domani anche per lui sarà un test per capire a che punto è, come per gli altri. Sono convinto che potrà far bene e che ci possa dare caratteristiche diverse da quelle che avevamo prima. Prima o seconda punta per me non fa differenza”. Così Stefano Pioli dal ritiro di Malta, commenta l’arrivo di Luis Muriel alla vigilia del triangolare contro l’Hibernians FC e il Gzira United FC. Pioli continua a puntare su Marko Pjaca che fino a oggi non ha inciso con la maglia viola: “Lui non ha avuto difficoltà dal punto di vista tattico, si sta allenando bene con i suoi compagni, io credo in lui e nelle sue caratteristiche, e credo ci potrà dare una mano”.