(ANSA) – PESARO, 8 GEN – Cambio alla guida tecnica della Victoria Libertas Pesaro che ha esonerato il coach Massimo Galli, dopo la sesta sconfitta consecutiva in campionato domenica sera a Reggio Emilia. Al suo posto è stato chiamato Matteo Boniciolli. “La Vuelle – si legge nel comunicato – comunica di avere sollevato dall’incarico di capo allenatore Massimo Galli. La società ringrazia Galli per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale dimostrati nell’attività svolta in biancorosso e gli augura di cuore le migliori fortune. La conduzione tecnica della squadra è stata affidata a Matteo Boniciolli”.