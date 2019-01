(ANSA) – FROSINONE, 8 GEN – Primo colpo di mercato invernale del Frosinone che ha ufficializzato l’ingaggio di Luca Valzania. Il centrocampista, classe 1997, che ha già sostenuto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni, arriva in prestito dall’Atalanta. Non è stato reso noto se per questa cessione temporanea c’è stato, da parte del Frosinone, un esborso di denaro. Ora il club ciociaro proverà a finalizzare le altre trattative che ha in ballo, ovvero quelle per un attaccante (piacciono Lapadula e Falcinelli) e per il centrocampista Mazzitelli del Genoa, ma di proprietà del Sassuolo. Si cerca poi un difensore.