CARACAS – Gli amanti della Primera División venezuelana hanno una data segnata sul calendario, il 26 gennaio, giorno in cui prenderà il via il Torneo Apertura. Il calendario é ancora in fase di elaborazione da parte della Federación Venezolana de Fútbol, le date delle gare dipenderanno dall’approvazione dell’emittente televisiva che trasmetterà gli incontri.

La novità é che il torneo 2019 si disputerà con 20 squadre, in poche parole Portuguesa e Deportivo Anzoátegui che erano state retrocesse per meriti sportivi ed amministrativi saranno riammesse nella massima serie.

Le protagoniste della Primera División saranno: Academia Puerto Cabello, Aragua, Atlético Venezuela, Carabobo, Caracas, Deportivo Anzoátegui, Deportivo La Guaira, Deportivo Lara, Deportivo Táchira, Estudiantes de Caracas, Estudiantes de Mérida, Metropolitanos, Mineros, Monagas, Portuguesa, Trujillanos, Zamora e Zulia. A loro si aggiungeranno Llaneros e Lala FC , vincitori rispettivamente del Torneo Apertura e Clausura della Segunda División.

Oggi, a Caracas, nella sede della Federación Venezolana de Fútbol ci sarà la riunione con i club della massima serie per definire tutti gli aspetti logistici per organizzare nel migliore dei modi la stagione 2019.

Ma prima del fischio d’inizio della stagione 2019 il Deportivo La Guaira scenderà in campo nel primo turno dei playoff della Coppa Libertadores.

Gli arancioni ospiteranno il 23 gennaio gli ecuatoriani del Delfin. Con molta probabilità la formazione capitolina salterà la prima giornata di campionato.

(di Fioravante De Simone)